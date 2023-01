To baltiske lande udviser russiske ambassadører

Det kræver, at den tyske regering godkender, at Nato-lande, der råder over Leopard-kampvogne, kan få lov til at donere nogle af dem til Ukraine.

Tyskland har hidtil vægret sig ved at sige ja.

Litauen udviste allerede i april sidste år den russiske ambassadør i landet. Ambassaden i Vilnius ledes i dag af en chargé d’affaires. Altså en lavere rangeret russisk diplomat

Estland har i sin erklæring fra mandag middag givet den russiske ambassadør besked om at være ude af landet senest 7. februar.

Den estiske ambassadør i Moskva skal være ude samme dag. Det oplyser den russiske regering.

De tre baltiske lande var tidligere en del af det nu opløste Sovjetunionen. De blev selvstændige lande i 1990 og er i dag medlemmer af både EU og Nato.