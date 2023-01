Polen og eventuelt andre europæiske lande vil få grønt lys fra Tyskland til at sende de meget efterspurgte tyske Leopard-kampvogne til Ukraine.

»Hvis vi får en henvendelse, vil vi ikke modsætte os,« sagde den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, da hun søndag under et fransk-tysk topmøde i Paris blev spurgt, om Tyskland vil blokere for, at andre lande imødekommer Ukraines ønske om kampvogne.