Tyskland kommer ikke til at stå i vejen for, at Polen sender sine tyskproducerede kampvogne til Ukraine.

Det siger den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, i et interview med den franske tv-station LCI søndag.

Det skriver Reuters.

- Vi er endnu ikke blevet spurgt, men hvis vi gør, kommer vi ikke til at stå i vejen, siger hun.