Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, bekræfter, at der skal være valg i Tyrkiet 14. maj.

Det fremgår af en video, som Erdogans kontor søndag har offentliggjort.

Her taler den tyrkiske præsident til unge vælgere i den nordvestlige provins Bursa. Undervejs afslører han valgdatoen.

- Jeg er taknemmelig over for Gud, at vi vil gå side om side med jer - I førstegangsvælgere - til et valg, der vil blive afholdt 14. maj, siger han.