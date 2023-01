Detaljeret kort blotlægger russernes forsvarsværk. Eks-general ryster på hovedet

Rusland har i månedsvis arbejdet på forsvarsværk, der skal beskytte dets erobringer af ukrainsk territorium.

Den udvikling har en analytiker ved American Enterprise Institute fulgt nøje ved hjælp af satellitbilleder og løbende ført til protokols, hvor russiske soldater og arbejdere har gravet skyttegrave og opsat kampvognsbarrikader. Nu har analytikere ved Institute for the Study of War så føjet yderligere til arbejdet ved at lægge datasættet ind over dets egne kort over slagmarken.