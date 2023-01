Turister reddes ud af Machu Picchu under politisk uro

Det lykkedes dog ikke, og i stedet for at redde sit politiske liv landede Castillo i en fængselscelle, hvor han indtil videre er blevet dømt til at skulle sidde i hvert fald det næste halvandet års tid.

Præsidentembedet blev overtaget af hans vicepræsident, Dina Boluarte.

Men det huer ikke de peruanske demonstranter. De har siden hendes indsættelse været på gaden, hvor de har krævet, at Castillo løslades fra fængslet, og at Boluarte træder tilbage.

Adskillige mennesker har mistet livet i sammenstød med politiet, og flere hundrede er blevet såret.

Det har blandt andet fået den peruanske rigsadvokat til at efterforsker præsidenten for hendes ansvar i sagen. Hun bliver således efterforsket for blandt andet folkedrab.