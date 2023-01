Chris Hipkins bliver ny premierminister i New Zealand

Jacinda Ardern fortalte torsdag, at hun har brugt sommeren på at tænke over sin situation og prøvet at finde en måde at blive i jobbet.

- Man kan ikke og skal ikke gøre det, medmindre man har en fuld tank plus en smule mere i reserve for uventede udfordringer.

- Politikere er mennesker. For mig er det tid, sagde Ardern.

Den 42-årige politiker fortalte, at beslutningen er truffet ud fra, at der følger ”et stort ansvar” med jobbet som New Zealands premierminister.

Under sin tid som premierminister har hun blandt andet ledet landet gennem coronapandemien, masseskyderiet i Christchurch og det voldsomme vulkanudbrud på White Island i 2019.

New Zealand går til parlamentsvalg i oktober. Dermed kan Chris Hipkins tid som premierminister ende med at blive kort alt efter udfaldet af valget.