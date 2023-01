Ukraine til allierede: Jeres ubeslutsomhed koster liv

- I kommer alligevel til at hjælpe Ukraine med de nødvendige våben og indser, at der ikke er andre muligheder end at afslutte krigen ved at besejre Rusland.

- Men ubeslutsomheden dræber endnu flere af vores folk. Hver dag med forsinkelser betyder døde ukrainere. Tænk hurtigere, skriver han.

Den danske regering sagde torsdag, at man sender våbensystemet Caesar-haubitser, som det danske forsvar ellers har ventet på i årevis, til Ukraine.

- Situationen i Ukraine er, som alle ved, grusom. Ukrainerne har meget tydeligt bedt om yderligere støtte fra den frie verden, herunder også fra Danmark, sagde forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).