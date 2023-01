Myndigheder i Mexico advarer om forgiftning efter farlig TikTok-trend

Myndighederne i Mexico advarer mod at hoppe på en farlig TikTok-trend, der er gået viralt blandt skoleelever. Den kan nemlig føre til forgiftning.

Med sloganet ”Den sidste, der falder i søvn”, går trenden ud på at forsøge at holde sig vågen, efter at have taget det receptpligtige lægemidlet clonazepam. Det bruges eksempelvis til behandling af angst og panikanfald.