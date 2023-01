Store demonstrationer mod præsidenten i Perus hovedstad

Den siddende regering hævder, at protestbevægelsen styres af sorte penge.

Regeringen indførte i sidste weekend 30 dages nødretstilstand i Lima.

Nødretstilstanden betyder, at Perus militær har særlige beføjelser til at opretholde ro og orden. Flere rettigheder - såsom retten til at forsamle sig - er suspenderet.

Dina Boluarte har gjort det klart, at hun ikke agter at gå af. Landets rigsadvokat har åbnet en efterforskning af hende på baggrund af de mange dræbte demonstranter.

Optøjerne brød ud, efter at hendes forgænger på præsidentposten - den venstreorienteret Pedro Castillo forsøgte opløse landets kongres og regere via dekret.

Boluarte, som var Castillos vicepræsident, overtog magten. Men til trods for, at de tilhører det samme parti, har Castillos tilhængere afvist at acceptere vicepræsident som ny leder. De siger, at hun har ”svigtet.”