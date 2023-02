»Hvis I er konservative – og det er de fleste af jer nok – bør I tvinge jer til at læse The New York Times,« sagde han om avisen, der regnes for liberal og demokratisk.

»Jeg er abonnent. Det er dyrt. Men det er det værd, for man får et andet synspunkt, som måske kan få én til at ændre sine tanker. Det vil give dig en fornemmelse af, at disse folk måske tager fejl, men de er ikke dine fjender,« lød det fra Jeb Bush fra talerstolen, som fortsatte med de gode råd:

»Og hvis du er liberal, bør du se Tucker Carlson en gang imellem,« sagde Jeb Bush med henvisning til en konservativ studievært på Fox News.

Fokus på uddannelse

Jeb Bush har en fortid som guvernør i Florida fra 1999 til 2007. Efter at have forladt guvernørkontoret arbejdede han i en række bestyrelser for investeringsselskaber og virksomheder.

Ifølge Harvards profil er han efter valgkampen i 2016 fortsat som bestyrelsesmedlem og konsulent i virksomheder og også i organisationer, der har fokus på blandt andet uddannelse.

Jeb Bush voksede op hos sin familie i Texas. Han fik sin bachelorgrad i latinamerikanske studier fra University of Texas.

Han er gift med Columba. De bor i Miami, Florida, og har tre voksne børn, nemlig George, John Ellis og Noelle.