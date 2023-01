100 pansrede kampkøretøjer kan være på vej til Ukraine fra USA

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Militærkøretøjerne vil gøre det muligt for de ukrainske styrker at bevæge sig både hurtigere og mere sikkert ved frontlinjerne i krigen mod Rusland.

Embedsmændene fortæller til AP, at indholdet dog stadigvæk kan nå at ændre sig. Den amerikanske præsident Joe Bidens administration mangler at gennemgå de sidste drøftelser.

Meldingerne om pakken kommer, kort efter at den britiske premierminister, Rishi Sunak, lørdag fortalte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Storbritannien vil sende kampvogne af typen Challenger 2 til Ukraine.