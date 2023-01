Lula: Min efterretningstjeneste fejlede under stormløb

Oprørerne, der udførte stormløbet, er støtter til den tidligere, stærkt højreorienterede præsident Jair Bolsonaro.

- Vi lavede en elementær fejl. Min efterretningstjeneste eksisterede ikke (denne dag, red.), siger Lula i et interview med tv-kanalen Globo News ifølge Reuters.

Den seneste udmelding er blot et af Lulas kritikpunkter rettet mod landets militær. Lula har udtalt, at oprørerne meget vel kunne have fået hjælp indefra. Eksempelvis fra sikkerhedsstyrker, har præsidenten hentydet.

De brasilianske myndigheder har formelt rejst sag mod 39 personer for at have deltaget i stormløbet, har AFP tidligere oplyst.