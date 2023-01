Nato-chef: Ukraine vil få tungere og mere moderne våben

- For det her er en kamp om vores værdier, understreger han.

Stoltenberg kommer onsdag ikke ind på, om der vil komme nyt om mulige leveringer af kampvogne af typen Leopard 2, som Ukraine har efterspurgt.

Men han påpeger, at der er ”et akut behov” for at sende våben til de ukrainske styrker, der kæmper for at presse de russiske styrker tilbage.

- Det er meget farligt at undervurdere Rusland, siger Stoltenberg.

- De har mobiliseret 200.000 ekstra soldater. Præsident Putin har udvist en vilje til at ofre tusinder og atter tusinder af unge russiske soldater.