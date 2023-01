Dansk FN-chef forlænget som leder af miljøprogram trods modstand

Men tidligere i januar blev der kastet grus i maskineriet, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tilsyneladende forsøgte at blokere for, at Inger Andersen kunne få endnu en periode. Det skrev den amerikanske avis Financial Times med henvisning til en række personer, der er bekendt med forløbet.

Den russiske modstand kom blandt andet til udtryk i en udtalelse til Financial Times. Her skrev Ruslands FN-mission, at en række vestlige lande har ”monopoliseret” rollen som generaldirektør.

Samtidig blev det understreget, at det er vigtigt, at denne person er ”en oprigtig mægler”. Her har Inger Andersen ifølge russerne svigtet.

Begrundelsen var, at Inger Andersen har været med til at ”fremme vestlige og i særdeleshed europæiske miljøprioriteringer” og ”politiseret” beslutningerne.