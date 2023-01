Bill Gates-fond donerer 68 millioner kroner til SSI-forskning

I mandags rejste et hold af forskere fra SSI til Johannesburg i Sydafrika for at planlægge de første kliniske forsøg.

Cirka halvanden millioner mennesker dør ifølge SSI hvert år af luftvejsinfektionen tuberkulose på verdensplan.

Bill & Melinda Gates Fonden er verdens største humanitære organisation. Den blev grundlagt af Microsoft-stifteren Bill Gates og hans daværende kone, Melinda Gates, i 2000.

Statens Institut For Folkesundhed har allerede støttet projektet med over 20 millioner kroner.