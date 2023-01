Fængslet narkobaron beder præsident om hjælp

Beskeden til præsident Lopez Obrador er blevet beskrevet som en ”SOS”. Den blev videregivet af en af ”El Chapos” advokater i USA og af narkobaronens familie, ifølge Rodriguez.

Den mexicanske narkobaron blev anholdt i 2016 og udleveret til USA i 2017. To år senere blev han dømt til livsvarigt fængsel.

Han blev blandt andet dømt for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium. I løbet af retssagen kom der opsigtsvækkende detaljer frem om uhyggelige drab, politisk bestikkelse og storstilet smugling.

Han afsoner dommen i et højsikret fængsel i Colorado.