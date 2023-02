Så snart Mykhailo Ivanov havde sikret sig, at hustruen Olga Ivanova og de to yngste børn var sikkert ude af Ukraine, meldte han sig klar. Tre dage tidligere var landet blevet ramt af krig. Men uden forudgående militærerfaring fra sit 47-årige liv, tog det måneder, før Mykhailo kunne gå fra frivillig og nyslået hjemmeværnsmand til endelig at blive optaget i den regulære hær.