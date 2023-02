22/02/2023 KL. 05:00

Putins store angreb på Kyiv slog fejl og afsporede Ruslands krig fra dag ét

Kremls indledende plan i februar 2022 om hurtigt at knække nakken på Ukraine ved et lynangreb på Kyiv var militært udsigtsløs, men stærke interesser i Moskva talte for projektet.