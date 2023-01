Rusland vil styrke flåde og luftvåben over tre år

Det var i forbindelse med denne tale fra Putin i december, at Sjojgu første gang nævnte, at det er nødvendigt at øge antallet af soldater i den russiske hær til 1,5 millioner.

Henvendt til Putin og til militærets øverste ledere sagde Sjojgu også, at den nylige mobilisering af op mod 300.000 reservister til hæren havde været en alvorlig test af Rusland og af hæren, men at den havde øget Ruslands kampkapacitet.