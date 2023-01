Den dramatiske flugt tog fart fra lidt før klokken to natten til lørdag på Europas allernordligste grænse.

Andrej Medvedev, tidligere ledende russisk lejesoldat i Ukraine og afhopper fra den morderiske Wagner-gruppe, løb gennem den kolde polarnat for at komme over den øde grænse fra Rusland til Norge, men hans spor i sneen gjorde ham let at følge for grænsevagterne fra den russiske sikkerhedstjeneste FSB. Og snart var helvede løs.