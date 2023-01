Zelenskyj fordømmer det russiske folks tavshed

Mellem 30 og 40 beboere er fortsat savnet, siger en rådgiver for regionens guvernør.

Redningsmandskab gennemsøger søndag aften stadig murbrokkerne i et forsøg på at finde overlevende.

- Vi kæmper for hver eneste person, siger Zelenskyj.

- Og redningsarbejdet vil fortsætte, så længe der er bare den mindste chance for at redde et liv, understreger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Angrebet i Dnipro er det mest alvorlige af flere angreb lørdag.

I andre dele af det østlige Ukraine fortsatte kampene lørdag og søndag. Det gælder også i Donetsk-regionen, hvor russisk militær hævder at have taget kontrol med byen Soledar. Det afviser Ukraine.

Ud over Dnipro var der lørdag også angreb mod den sydlige havneby Odessa, den østlige by Kharkiv, hovedstaden Kyiv og den vestlige by Lviv.