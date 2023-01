15/01/2023 KL. 10:44

Ny russisk missiltaktik skaber alvorlige problemer: Stryger igennem Ukraines luftforsvar

Rusland har taget nye metoder i brug for at prøve at snige dets missiler forbi Ukraines luftforsvar. Nu advarer Ukraines luftvåben om, at det virker.