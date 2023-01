Perus regering erklærer nødretstilstand flere steder

I en fjernsynstransmitteret tale fredag undskyldte Perus præsident, Dina Boluarte, samtidig med at hun gjorde det klart, at hun ikke agter at træde af.

Nødretstilstanden betyder, at det peruanske militær får beføjelser til at opretholde ro og orden, samtidig med at flere konstitutionelle rettigheder - såsom retten til at forsamle sig - er blevet suspenderet.

Den er i første omgang gældende de næste 30 dage.

Demonstrationerne begyndte i starten af december, da den daværende præsident, Pedro Castillo, blev fjernet fra posten.