- Mykolajiv er meget hårdt ramt. Det er en by, der er blevet bombet og nu er afskåret fra mange af de helt almindelige fornødenheder, der skal til for at få et liv til at fungere - specielt midt i en kold vinter.

- Jeg har tidligere haft en række virtuelle møder med ministeren og andre nøglepersoner, men det er noget helt andet at stå hernede bogstaveligt talt i murbrokkerne fra bombardementerne og kigge folk i øjnene. Det har gjort et enormt indtryk, siger Dan Jørgensen.

Danmark har foreløbigt givet 1,4 milliarder i udviklingsstøtte til Ukraine.