Perus præsident nægter trods dødelige demonstrationer at gå af

Mens hun ikke agter at gå af som præsident, oplyser hun under talen, at hun har bedt Perus lovgivende forsamling, Kongressen, om at fremrykke det næste valg.

Boluarte er for tiden under efterforskning for blandt andet folkedrab. Mindst 40 personer har mistet livet under demonstrationerne i Peru.

Hun afviser i talen, at hun bærer noget ansvar for dødsfaldene, og at det derimod er slyngler, som har presset borgere ud i konfrontationer med politiet.

Demonstrationerne i Peru gik for alvor i gang i december, da den daværende præsident, Pedro Castillo, forsøgte at opløse landets lovgivende forsamling, Kongressen, for at lede landet ved dekret.