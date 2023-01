Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kommenteret det, at Rusland og Wagner-gruppen tilsyneladende ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have æren for den påståede erobring af Soledar.

- De vrisser allerede af hinanden over, hvem der skal have æren for et taktisk fremskridt, sagde han i en videotale fredag.

Han kaldte det et ”klart tegn på fiasko”.

Kampen om Soledar beskrives som en af de blodigste under krigen i Ukraine, der startede 24. februar sidste år.

Ukrainske kilder fortalte onsdag, at der fortsat var 559 civile tilbage i byen. Inden krigen boede der 10.000 i byen.

Rusland siger, at alle indbyggere er blevet flyttet væk fra byen.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden. Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande og er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.