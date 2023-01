Tyskland opfordrer Rusland til at yde lægehjælp til Navalnyj

Navalnyjs advokater siger, at han bevidst er blevet udsat for sygdom. De mener, at myndigheder har gjort ham syg ved at sætte ham i celle med en syg mand som et slags ”biologisk våben”.

Ifølge Navalnyjs støtter har han siden den 31. december været placeret i en særlig celle for afstraffelse af fanger, der ikke følger reglerne. Her skal han være i 15 dage.

Det er angiveligt tiende gang inden for fem måneder, at han er blevet sendt i den særlige celle. Hans regelbrud skal for eksempel have bestået i at vaske sit ansigt på et forkert tidspunkt og glemme at knappe sin uniform op.

I de seneste to år har den 46-årige Navalnyj været fængslet uden for Vladimir - en by, der ligger cirka 230 kilometer øst for hovedstaden, Moskva.