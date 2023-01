Ukraine benægter, at Soledar er faldet

Tidligere udsendte det russiske forsvarsministerium en erklæring ifølge flere af landets statsmedier. Her hed det, at de russiske styrker fredag har indtaget hele den mindre by Soledar, der er kendt for sin vidtstrakte saltmine.

Her har nogle af krigens hårdeste kampe har været udkæmpet. Rusland har indsat meget store styrker for at indtage Soledar og nabobyen Bakhmut. De ligger i regionen Donetsk.

Den russiske milits, der kendes som Wagner-gruppe, hævdede allerede onsdag, at den havde ”befriet” hele Soledar.