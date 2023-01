Ukraine: Rusland øger antal soldater og sender dem til slagtebænk

Her hed det, at kampene om byen er i samme skala som under Anden Verdenskrig. Her gennemførte Nazityskland verdenshistoriens mest blodige offensiv mod det daværende Sovjetunionen.

At Soledar ikke er faldet til russerne, bekræftes af de prorussiske ledere i regionen Donetsk.

De siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at kun den vestlige del af byen er under de russiske styrkers fulde kontrol.

Soledar havde inden krigens start i februar sidste år lidt over 10.000 indbyggere.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lovede ved krigens start at ”befri” Donetsk. Rusland kontrollerer i dag kun en del af regionen.

Militære eksperter siger, at det er blevet en stor prestigesag for Putin at erobre Soledar og Bakhmut.