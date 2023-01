- Den farligste løgn er uden tvivl, at jeg på en eller anden måde pralede med antallet af mennesker, som jeg dræbte i Afghanistan.

- Jeg traf en beslutning om at dele det. For efter at have brugt næsten to årtier på at arbejde med veteraner fra hele verden, tror jeg, at det vigtigste er at være ærlig og være i stand til at give plads til, at andre kan dele deres oplevelser uden skam, siger prins Harry i talkshowet.

Den 38-årige prins fortæller også, at de sidste par dage har været ”sårende” og ”udfordrende”.