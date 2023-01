Oplysningen afvises af Ukraine, hvis soldater desperat forsøger at forsvare byen mod de bølger af russiske soldater, der med dødsforagt stormer deres stillinger.

Mere overraskende er det, at også den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og Putins talsmand, Dmitryj Peskov, onsdag fastslog, at det er for tidligt at erklære sejr i byen, hvor gaderne ifølge Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Mailar, er fyldt med ligene af russiske soldater.