Et stort it-nedbrud i et luftfartsovervågningssystem i USA resulterer lige nu i, at alle indenrigsfly i landet har fået besked om ikke at lette frem til kl. 15 dansk tid.

Det skriver den føderale flymyndighed FAA på Twitter.

FAA skriver, at man har beordret alle indenrigsfly til at blive på jorden, så agenturet kan »validere« sikkerhedsinformationer for flyene.