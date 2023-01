Presset på den tyske regering for at godkende eksporten af Leopard 2-kampvogne til Ukraine vokser dag for dag.

Torsdag rejste den amerikanske forsvarsminister til Berlin i et forsøg på at »låse op for den [tyske] beslutning«, som en amerikansk topembedsmand forklarede det.

Men tyskerne nægter tilsyneladende at give efter.