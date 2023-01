Perus præsident efterforskes for folkedrab ved demonstrationer

Forsøget bar ikke frugt, og Castillo endte i stedet i politiets varetægt. Han er senere blevet sigtet for sammensværgelse og oprør, og en dommer kendte for nylig for ret, at han skulle sidde varetægtsfængslet i 18 måneder.

Hans embede blev midlertidigt indtaget af Dina Boluarte. Demonstranterne kræver, at hun udskriver valg, går af, og at Castillo bliver løsladt fra fængsel.

Protesterne i Peru blev genoptaget i sidste uge efter en pause over julen, skriver nyhedsbureauet Reuters.