Belgier dømt til 40 års fængsel i Iran

Iranske myndigheder har gentagne gange hævdet, at udenlandske kræfter har stået bag protesterne. Men de har ikke fremlagt beviser eller henvist til konkrete forløb.

Iran har gennem en årrække fængslet en række udenlandske statsborgere og ofte idømt dem lange fængselsstraffe efter hurtige, summariske retssager bag lukkede døre.

Olivier Vandecasteele har mulighed for at anke dommen.

Vandecasteele blev anholdt i februar sidste år. Han har været indespærret under ”umenneskelige forhold” ifølge den belgiske regering.

Belgien insisterer på, at Olivier Vandecasteele er uskyldig. Og at sagen mod ham er en form for gidseltagning, hvor styret i Teheran forsøger at tvinge den belgiske regering til at løslade Assadollah Assadi, der er en iransk diplomat, som er dømt for terrorisme.