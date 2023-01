17 demonstranter er døde i sammenstød nær lufthavn i Peru

Det skete, efter at han angiveligt havde forsøgt at opløse Kongressen, inden den skulle stemme om at stille ham for en rigsret.

Mindre end en uge efter hans anholdelse blev Castillo idømt 18 måneders varetægtsfængsling, mens anklager mod ham efterforskes.

Den 53-årige Castillo anklages blandt andet for oprør og sammensværgelse.

Med de seneste ofre fra mandag er antallet af dræbte som følge af sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker nu oppe på 39.

Protesterne i Peru blev genoptaget i sidste uge efter en pause over julen, skriver nyhedsbureauet Reuters.