Biden og Mexicos leder mødes om migration og smugling

Bidens dagsorden er domineret af spørgsmål om den stadigt voksende illegale indvandring ind over den amerikanske grænse samt narkotikasmugling.

- De problemer, som vi har på grænsen, opstod ikke over en nat. De kan heller ikke løses over en nat. Men vi kan arbejde sammen om at fikse det ødelagte system.

- Vi kan sikre grænsen, og vi kan fikse immigrationsprocessen, så den bliver organiseret, retfærdig, sikker og human, skrev Biden i et tweet op til møderne med den mexicanske præsident.

Lopez Obrador vil på sin side forsøge at sikre flere amerikanske investeringer i regionen. Det skulle give indbyggerne lyst til at blive i deres land i stedet for at flygte over grænsen mod nord ind i USA.