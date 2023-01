Ozonlaget ventes at være normaliseret om 40 år

Allerede i 1980’erne begyndte forskere for alvor at opdage store ændringer i ozonlaget, og det blev kædet sammen med brugen af CFC-gasser. De var siden 1950’erne blevet brugt i alt fra køleskabe til spraydåser.

Men rapporten kommer også med en vigtig advarsel. Kampen for at bevare ozonlaget hænger nemlig i høj grad sammen med kampen for at begrænse klimaændringerne.

Kontroversielle planer om at begrænse den globale opvarmning ved at tilføre svovlpartikler til atmosfærens øvre lag er blevet mere populære i de seneste år. Det vil kunne skabe nye problemer for ozonlaget, advarer forskerne.