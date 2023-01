Bolsonaro-tilhængere stormer Brasiliens parlament

Mange af dem nægter at anerkende Luis Inacio Lula da Silvas valgsejr over Bolsonaro.

Lula blev taget i ed som præsident 1. januar. Bolsonaro var to dage inden rejst ud af landet. Han formodes at opholde sig i Florida i det sydlige USA - som også er hjemsted for Trump.

Brasilien har været præget af uro især efter præsidentvalget 30. oktober.

Bolsonaro havde i månederne op til valget sået tvivl om valgsystemets pålidelighed. Han har da heller ikke officielt anerkendt Lulas valgsejr.

Politiske iagttagere har for længe siden givet Bolsonaro tilnavnet ”Tropernes Trump” på grund af de politiske ligheder mellem de to højreorienterede præsidenter.