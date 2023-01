Kraftigt jordskælv har ramt ud for Vanuatu i Stillehavet

Et jordskælv på 7,2 rammer ud for stillehavsstaten Vanuatu, oplyser USA’s geologiske Undersøgelse (USGS).

Der er en risiko for tsunamibølger.

- Tsunamibølger, der når 0,3 til 1 meter over tidevandsniveauet, er mulige for nogle kystområder i Vanuatu, lyder det fra PTWC, der er et tsunamicenter for Stillehavet.