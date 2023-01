Kritisk syg ekskong Konstantin er indlagt i Athen

Grækenlands ekskong Konstantin er blevet indlagt på et hospital i Athen, og hans tilstand beskrives som alvorlig.

Den 82-årige ekskonge har været indlagt i flere dage ifølge den statslige radio- og tv-station ERT.

Det skriver avisen Kathimerini.

Flere græske medier skriver, at Konstantin blev ramt af et slagtilfælde i sit hjem, og at han er indlagt på en intensivafdeling på hospitalet Hygeia.