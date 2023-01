Mindst 29 dræbt i forbindelse med militæraktion i Mexico

Han tilføjer, at 19 kriminelle blev dræbt.

El Chapo afsoner en livstidsdom i et højsikret fængsel, mens hans 32-årige søn Ovidio, har været efterlyst og begæres udleveret af amerikanerne.

Ovidio er blevet en nøglefigur i Sinaloa-kartellet efter anholdelsen af hans far i 2016. Da Ovidio blev anholdt torsdag udløste det en bølge af vold i byen Culiacán i Sinaloa.

Det mexicanske luftfartsselskab Aeroméxico oplyste torsdag, at et af selskabets fly, som skulle forlade byen, blev beskudt. Ingen kom noget til. Også et fly fra det mexicanske luftvåben blev torsdag beskudt. Det oplyser Mexicos føderale luftfartsmyndigheder.