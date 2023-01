Studie: Halvdelen af verdens gletsjere kan forsvinde inden 2100

Halvdelen af Jordens gletsjere - især de mindre - ventes at forsvinde inden slutningen af århundredet på grund af klimaforandringer.

Det viser et nyt studie, som dog også peger på, at hvis det lykkes at begrænse den globale opvarmning, så kan nogle af gletsjerne reddes.

Studiet er det hidtil mest dybdegående blik på fremtiden for verdens 215.000 gletsjere. Det er udgivet i tidsskriftet Science.