Lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill, har også opfordret til, at både russere og ukrainere lægger deres våben i anledning af højtiden.

Det er blandt andet på baggrund af den opfordring, at Putin har erklæret våbenhvile.

Podoljak beskriver den russisk-ortodokse kirke, som har støttet invasionen, som en ”krigspropagandist”, der har tilskyndet til massemord på ukrainere. Det skriver Reuters.

Putins udmelding torsdag markerer første gang siden krigens begyndelse, at Rusland erklærer våbenhvile.

Trods ønsket om en midlertidig våbenhvile ser det dog ikke ud til, at hverken Rusland eller Ukraine er på vej til forhandlingsbordet for at få en fredsaftale på plads. Det har begge landet givet udtryk for tidligere på dagen.