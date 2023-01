Det er blandt andet på baggrund af den opfordring, at Putin har erklæret våbenhvile, siger han udadtil.

Også i den forbindelse fandt Podoljak vej til Twitter, hvor han fik kaldt forslaget en ”kynisk fælde” og ”propaganda”.

Han beskriver den russisk-ortodokse kirke, som har støttet invasionen, som en ”krigspropagandist”, der har tilskyndet til massemod på ukrainere. Det skriver Reuters.

Ukraine har tidligere afvist udsigten til enhver russisk opfordring til en våbenhvile. Ifølge Ukraine forsøger Rusland blot at give sine tropper i landet et pusterum i krigen.

Putins udmelding torsdag markerer første gang siden krigens begyndelse, at Rusland erklærer våbenhvile.

Trods ønsket om en midlertidig våbenhvile ser det dog ikke ud til, at hverken Rusland eller Ukraine er på vej til forhandlingsbordet for at få en fredsaftale på plads. Det har begge landet givet udtryk for tidligere på dagen.