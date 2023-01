Erdogan har torsdag ligeledes talt med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og sagt, at Tyrkiet er klar til at agere mægler i eventuelle fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine.

Putin gjorde det torsdag klart for Erdogan, at Rusland er klar til at gå i dialog med Ukraine for at få afsluttet krigen, men at der medfølger et krav om, at ukrainerne anerkender russernes ret til at gøre krav på de områder, de har indtaget i Ukraine.

Det krav er dog helt uacceptabelt, lød det efterfølgende fra Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Volodymyr Zelenskyj, på Twitter. Ukraines ufravigelige krav er, at Rusland skal fjerne sig fra alt besat territorium inklusive Krim-halvøen, så Ukraine atter råder over hele dets land indenfor grænserne anerkendt af FN.