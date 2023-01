Tyrkiets tredjestørste parti mister partistøtte for påståede bånd til PKK

HDP afviser beskyldningerne, og partiet anklager regeringen for at forfølge og kritisere partiet på grund af dets stærke kritik og modstand mod præsident Recep Tayyip Erdogan.

I en årrække har HDP beskyldt Erdogan for at være stadig mere autoritær og udemokratisk, mens regeringspartiet har svaret igen ved at anklage HDP-politikere for terrorisme.

En talsperson for HDP siger til AFP, at partiets eneste indtægter nu er bidrag fra medlemmer og sympatisører. Den tyrkiske regering har tidligere valgt at udskifte for eksempel HDP-borgmestre, efter at de er blevet anklaget for at støtte PKK-bevægelsen.