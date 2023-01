Ukraine hævder 500 russere dræbt og såret i nyt angreb

De seneste dage har bynavnet Makijvka fyldt meget i nyhederne, efter at Ukraine har hævdet, at dets militær i et angreb mod en midlertidig russisk kaserne i den besatte by dræbte op mod 400 russiske soldater.

Nu er det så tid til at se nærmere på byen Chulakivka i den besatte del af Kherson, hvor historien kan have gentaget sig.