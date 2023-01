Det var ikke første gang, at et stykke af brændstoftankens beskyttelseslag var blevet revet af og havde ramt en rumfærge. Dette uden nogen form for konsekvenser, hvorfor man hos National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i Houston ikke opfattede skaden som specielt kritisk.

Men det viste den sig at være, da ”Columbia” den 1. februar efter 16 døgn i rummet påbegyndte tilbagerejsen til Jorden.

Dagen efter blev der ved Hemphill i Texas blandt tonsvis af vragrester også fundet et menneskehjerte, et ben og en finger, der stadig bar en guldring.